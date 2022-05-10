Кустурица обвинил Запад в попытках стереть с лица земли русских и сербов

Цель стран Запада — отменить Россию как целый народ и в конечном итоге стереть страну с лица земли. Таким мнением поделился сербский кинорежиссер и актер кино Эмир Кустурица в интервью «Известиям».

«Я вырос в мире, где постоянно шли войны: Вьетнам, Ирак, Сирия, Афганистан, Ливия. Цель всего этого — стереть русских и сербов с лица земли. Это их [Запада] конечная цель», — сказал Кустурица.

По словам режиссера, американцы готовы устроить «ограниченную ядерную войну», чтобы осуществить свой план. В качестве доказательства своих слов он привел в пример намерения западных лидеров уничтожить страну еще во времена существования Советского Союза.

«В 1947 году [бывший премьер Великобритании Уинстон] Черчилль и [33-й президент США Гарри] Трумэн имели план, он был под разными шифрами, и, согласно ему, они намеревались Советский Союз сравнять с землей. При участии НАТО, привлекая немецких военнопленных, устроив ядерные удары, уничтожить в итоге Россию», — пояснил Кустурица.

Режиссер подчеркнул, что существование культуры — это во всех смыслах существование народа. Он заметил, что в ситуации, когда российские и сербские народы сталкиваются с откровенным лицемерием США и западных стран, необходимо крепко держаться своих корней.

«Когда кто-то увольняет [российского дирижера Валерия] Гергиева, он хочет дать понять России, что отказывается от нее… Поэтому мы имеем дело не с отменой культуры как таковой, а с отменой целого народа. Россия должна быть к этому готова и предпринять действия в будущем, чтобы защитить себя. Сейчас происходит перестройка однополярного мира», — заключил Кустурица.

3 марта директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что Запад стремится не только возродить железный занавес, но и уничтожить Россию.

12 апреля руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов оценил последствия «культуры отмены» в отношении России. По его словам, до сегодняшнего дня страна пережила три массовые волны «отмены»: во время Ливонской волны, в период Крымской войны и в начале XX века, после революции 1917 года и Гражданской войны. При этом ни одна «кампания отмены» не закончилась значительными результатами для зарубежных стран.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что «целую страну не отменить».

В тот же день президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Благовещенске переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что власти будут противостоять «любым попыткам затормозить развитие стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики».

25 марта Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Так страны Запада выражают свое недовольство проведением спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля.

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