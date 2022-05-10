Международный форум «Возобновляемая энергетика» перенесли на 2023 год

Международный форум «Возобновляемая энергетика» (ARWE-2022), который должен был пройти в Ростове-на-Дону в мае, перенесли на 2023 год. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

«Решение о переносе международного форума на 2023 год было принято организаторами в связи геополитической ситуацией», — уточнил он в беседе с ТАСС.

Как уточнила пресс-служба ассоциации, конкретные сроки проведение позднее определит оргкомитет форума под руководством вице-премьера правительства РФ Александра Новака.

Жихарев, в свою очередь, отметил, что организаторы события — Ассоциация развития возобновляемой энергетики, фонд «Росконгресс», правительство Ростовской области и Российское энергетическое агентство Минэнерго России — предложили провести форум в период апрель-июнь 2023 года.

Перенос сроков форума, по словам Жихарева, позволит максимально эффективно использовать дополнительное время для организации мероприятия на еще более высоком уровне.

Глава ассоциации также поблагодарил субъекты РФ и бизнес, которые ранее откликнулись на приглашение к участию в форуме.

Ранее, 17 февраля, в «Росконгрессе» сообщали о назначении российского вице-премьера Александра Новака главой комитета международного форума «Возобновляемая энергетика» (ARWE-2022).

Тогда же стало известно о планах провести на полях форума более 30 деловых мероприятий, в рамках которых планировалось обсуждение развития низкоуглеродной энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), глобальной политику и государственной поддержки в России отрасли.

Предполагалось, что мероприятие примет более 1 тыс. участников и спикеров из минимум 10 стран мира.