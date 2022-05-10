Глава ВШГУ РАНХиГС оценил назначение врио главы Томской области

Директор ВШГУ РАНХиГС, генеральный директор «АНО Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров 10 мая оценил назначение Владимира Мазура на должность врио губернатора Томской области, отметив его успешный профессиональный опыт.

«С муниципального уровня перешел на региональный — был заместителем губернатора Калужской области, а оттуда ушел на повышение в администрацию президента [России Владимира Путина], где успешно занимался реформой системы местного самоуправления», — написал он в своем Telegram-канале.

Комиссаров подчеркнул, что для Мазура Томская область является родным регионом, поскольку с 2004 по 2007 год он занимал должность заместителя мэра Томска по информационной политике и председателя комитета по связям с общественностью, откуда был уволен в связи с упразднением должности.

Также Владимир Мазур является участником V потока «Школы губернаторов».

Высокие профессиональные качества Мазура для должности врио главы Томской области отметил ранее в этот день и президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Он подчеркнул, что Высшая школа госуправления РАНХиГС, где Мазур проходит обучение, сегодня является «главной кадровой кузницей региональных руководителей».

10 мая Мазур в ходе онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в Томской области важно развивать социально-экономическую сферу, здравоохранение и сделать жизнь людей безопаснее.

Ранее в понедельник о своем намерении уйти с постов сообщили пять российских губернаторов, среди них: губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Владимир Путин в этот же день подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав этих регионов.

Так, в Республике Марий Эл врио главы назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев; в Кировской области — референт кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов; в Рязанской области — глава Росстата Павел Малков; в Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин; в Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.