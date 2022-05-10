Минобороны назвало катастрофой для ВСУ попытку захвата Киевом острова Змеиный

Попытка захвата острова Змеиный военными силами Украины стала «катастрофой для ВСУ», поскольку привела к бессмысленным потерям среди украинских военнослужащих и разгрому военной техники этой страны. Такое мнение выразил 10 мая представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ», — пояснил военнослужащий.

Также Конашенков заявил, что при попытке захватить остров Змеиный в Черном море армия Украины потеряла 14 самолетов и вертолетов и 30 беспилотников. ВС России уничтожили три вертолета Ми-8 с десантом и один вертолет поддержки Ми-24.

Кроме того, как рассказал генерал-майор, при попытке захвата острова Змеиный были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту.

9 мая представивитель военного ведомства рассказал, что Киев с 7 мая по отдельному указанию президента Украины Владимира Зеленского и при участии советников из США и Великобритании спланировал крупную провокацию по захвату острова Змеиный. Однако украинская провокация была сорвана Вооруженными силами РФ. В Минобороны России указали, что противник понес большие потери.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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