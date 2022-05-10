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Политолог высоко оценил назначение Мазура врио главы Томской области

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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко высоко оценил решение президента России Владимира Путина о назначении Владимира Мазура врио губернатора Томской области. В беседе с «Известиями» политолог выразил уверенность в том, что тот обладает необходимым опытом для управления регионом.

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«Интересный выбор, учитывая тот факт, что у него есть опыт и работы мэром, и заместителем губернатора, причем в нескольких регионах — и в Тюменской и Калужской области. И последнее время он был одним из серьезнейших игроков в администрации президента, занимая пост заместителя руководителя управления по внутренней политике», — отметил эксперт.

Он также напомнил, что Мазур проходит обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС, которая сегодня является «главной кадровой кузницей региональных руководителей».

Мазур в разное время работал в администрации Томска, был заместителем губернатора Тюменской области, главой администрации Тобольска, первым заместителем губернатора Калужской области. В последние несколько лет он занимал руководящую должность в управлении президента по внутренней политике, где занимался вопросами развития местного самоуправления.

10 мая о намерении уйти с поста сообщили пять российских губернаторов, среди них: губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

В этот же день Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав этих регионов. Так, в Республике Марий Эл врио главы назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев; в Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов; в Рязанской области — глава Росстата Павел Малков; в Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин; в Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике Владимир Мазур.

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