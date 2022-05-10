Врио главы Томской области Мазур рассказал Путину о планах по развитию региона

В Томской области важно развивать социально-экономическую сферу, здравоохранение и сделать жизнь людей безопаснее. Об этом 10 мая рассказал в ходе онлайн-встречи врио губернатора региона Владимир Мазур с президентом России Владимиром Путиным.

«Конечно, важно сегодня, в наше время сделать акцент на развитие новых рабочих мест, нового экономического потенциала, который область, безусловно, имеет», — отметил Мазур.

Он заверил главу государства, что не подведет его, работая вместе с людьми. Будут достигнуты хорошие результаты, добавил врио губернатора Томской области.

Во время встречи российский лидер отметил, что Мазур «хорошо начинал трудовую деятельность».

«Были рядовым колхозником, причем в Сибири, Сибирь знаете хорошо. После этого получили такое блестящее образование — без всякого преувеличения — кандидатскую защитили. Семья у Вас такая мощная — пятеро детей», — сказал российский лидер.

Путин во вторник подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей.

В Республике Марий Эл врио главы назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев; в Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов; в Рязанской области — глава Росстата Павел Малков; в Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин; в Томской области — замначальника кремлевского управления по внутренней политике Мазур.

Ранее в этот день о своем намерении уйти с поста сообщили пять российских губернаторов, среди них губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава Марий Эл Александр Евстифеев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.