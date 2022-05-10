Прямой эфир

«Динамо» победило «Аланию» и вышло в финал Кубка России по футболу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Динамо» в полуфинале Бет Сити Кубка России победило «Аланию» со счетом 3:0. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил «Спорт-Экспресс».

Над пропастью — держись: «Спартак» сохранил прописку в Премьер-лиге
Вылететь в первый дивизион российского футбола могут сразу шесть команд

Счет открыл нападающий бело-голубых Федор Смолов, полузащитник Арсен Захарян увеличил преимущество хозяев поля. Третий гол на счету форварда Константина Тюкавина.

В конце игры «Алания» осталась в меньшинстве: красную карточку судья показал полузащитнику Давиду Шавлохову.

«Динамо» в последний раз играло в финале в сезоне-2011/12. Бело-голубые выиграли Кубок России в сезоне-1994/95 — это последний в настоящее время трофей в истории клуба.

Второй финалист первенства определится в матче между «Спартаком» и «Енисеем» 11 мая.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022