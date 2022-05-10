«Динамо» победило «Аланию» и вышло в финал Кубка России по футболу

«Динамо» в полуфинале Бет Сити Кубка России победило «Аланию» со счетом 3:0. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил «Спорт-Экспресс».

Счет открыл нападающий бело-голубых Федор Смолов, полузащитник Арсен Захарян увеличил преимущество хозяев поля. Третий гол на счету форварда Константина Тюкавина.

В конце игры «Алания» осталась в меньшинстве: красную карточку судья показал полузащитнику Давиду Шавлохову.

«Динамо» в последний раз играло в финале в сезоне-2011/12. Бело-голубые выиграли Кубок России в сезоне-1994/95 — это последний в настоящее время трофей в истории клуба.

Второй финалист первенства определится в матче между «Спартаком» и «Енисеем» 11 мая.