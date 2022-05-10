Прямой эфир

В акции «Бессмертный полк» в России приняли участие более 12 млн человек

МВД: в акции «Бессмертный полк» в России приняли участие более 12 млн человек
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 12 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в России. Об этом сообщила во вторник 10 мая, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Полку» прибыло: как памятная акция прошла в России и мире
К шествию в честь 9 Мая присоединились миллионы людей

«В этом году на территории России в традиционном формате народного шествия прошла патриотическая акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие свыше 12 млн человек», — сообщила она.

По данным полиции, в обеспечении общественного порядка было задействовано около 160 тыс. сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Росгвардии, представителей народных дружин, общественных формирований и работников частных охранных организаций.

В понедельник, 9 мая Волк сообщила журналистам, что в акции «Бессмертный полк» в Москве принимает участие более 1 млн человек.

В этом году также и президент России России Владимир Путин принимал участие в акции впервые с 2019 года. Он держал портрет отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.

«Бессмертный полк» впервые за последние два года проводился в очном формате, так как санитарные ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, были отменены в 2020 и 2021 годах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022