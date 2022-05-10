В акции «Бессмертный полк» в России приняли участие более 12 млн человек

Более 12 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в России. Об этом сообщила во вторник 10 мая, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В этом году на территории России в традиционном формате народного шествия прошла патриотическая акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие свыше 12 млн человек», — сообщила она.

По данным полиции, в обеспечении общественного порядка было задействовано около 160 тыс. сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих Росгвардии, представителей народных дружин, общественных формирований и работников частных охранных организаций.

В понедельник, 9 мая Волк сообщила журналистам, что в акции «Бессмертный полк» в Москве принимает участие более 1 млн человек.

В этом году также и президент России России Владимир Путин принимал участие в акции впервые с 2019 года. Он держал портрет отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина.

«Бессмертный полк» впервые за последние два года проводился в очном формате, так как санитарные ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, были отменены в 2020 и 2021 годах.