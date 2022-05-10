В ФРГ заявили о планах поставить Украине современные танки и гаубицы

Германия поставит Украине современные танки и гаубицы, параллельно начнет обучение украинских военнослужащих. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве.

«Германия и Нидерланды смогут сообща поставить гаубицы, потому что одна страна не может поставить всё, потому что у нас самих есть недостача. Но Германия предоставит семь гаубиц, и мы сейчас начнем обучение, которое необходимо для этого», — подчеркнула министр

Бербок также отметила, что поставки будут завершены до окончания обучения украинских военнослужащих, для того чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были бы к этому готовы.

Ранее в понедельник глава Белого дома Джо Байден подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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