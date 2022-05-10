Запашный оценил предстоящий бой Мейвезера и Мура

Бой американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура станет мастер-классом для всех любителей бокса и спортсменов. Таким мнением поделился с журналистам во вторник, 10 мая, дрессировщик Эдгард Запашный.

По словам дрессировщика, он не относится серьезно к предстоящему поединку, так как, по его мнению, Мейвезер просто зарабатывает деньги.

«К этому бою можно относиться как к мастер-классу, если вы любите бокс и хотите посмотреть на красивую технику, почерпнуть для себя боксерские приемы», — отметил он.

По словам Запашного, в ходе поединка может произойти, что угодно.

«Это не бокс, это шоу», — добавил он.

Дрессировщик рассказал, что поддерживает Мейвейзера, но к тому, что происходит на ринге, серьезно относиться не стоит.

«К этому поединку я серьезно не отношусь, потому что после того, как Мейвезер объявил об окончании карьеры, он провел большое количество боев, но ни разу не сказал, что он вернулся на ринг», — заключил дрессировщик.

9 мая российский боец ММА Сергей Харитонов отметил, что предстоящий бой американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура может завершиться нокаутом, а ход поединка будет таким, как захочет Мейвезер.

Также накануне российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал «Известиям», что бой Мейвезера и Мура станет показательным спаррингом. У Мура «нет никаких шансов» в предстоящем бое и его единственная мотивация — гонорар, отметил спортсмен.

Бой пройдет 14 мая на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра. Всего запланировано восемь раундов. Начало поединка ожидается в 22:00 мск.

Global Titans в Дубае — первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.