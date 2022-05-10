МИД ФРГ исключил отказ от санкций против России в случае вреда для Берлина

Антироссийские санкции не будут отозваны даже в случае вреда, который они принесут Германии. Об этом 10 мая в ходе пресс-конференции в Киеве заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Важно, что каждый шаг, о котором мы говорим публично, был ранее обдуман таким образом, чтобы мы могли вынести его в долгосрочном плане», — отметила высокопоставленный дипломат в эфире телеканала Welt.

По ее словам, рестрикции не отзовут даже в случае их негативного влияния на экономику Германии.

«Только после того, как Украина снова будет свободна», — подчеркнула глава немецкой дипломатии.

Кроме того, она рассказала, что зависимость ФРГ от российских энергоносителей сокращается «до нуля» навсегда. Берлин понял, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, отметила дипломат.

В настоящее время Берлин ведет переговоры по поставкам газа и сжиженного природного газа со странами Ближнего Востока. Накануне стало известно, что ФРГ и Катар столкнулись с разногласиями в ходе переговоров. Таким образом, поиск альтернативных поставщиков сырья затягивается на неопределенный срок.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. По его словам, отказ от газа из РФ приведет к негативным последствиям в экономике и промышленности ФРГ.

22 апреля стало известно, что газовое эмбарго обойдется Германии в €180 млрд. В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине. Он также уточнил, что самой Германии тоже важно избежать серьезного экономического кризиса.