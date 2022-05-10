Лукашенко выразил надежду оставить у себя российские С-400 и «Искандеры»

Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы «Искандер». Об этом заявил президент Беларуссии Александр Лукашенко на совещании по вопросу гособоронзаказа на 2022 год рассказали в БелТА.

«Мы с Россией договорились, что, наверное, мы оставим С-400, которые у нас есть. Он из Минска будет видеть до Берлина», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что данное оружие предназначено для крупных армий, территорий, а Белоруссии оно, может, и не нужно.

Также он считает, что и С-300, которыми вооружена белорусская армия, «достаточно хорошее современное оружие».

Лукашенко добавил, что для этого оружия подготовят «несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой».

Кроме того, Лукашенко заявил о планах приобрести у России ракетные комплексы «Искандер».

«Это очень нужное нам оружие. Они [«Искандеры»] вывозиться из Беларуссии не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства», — сказал он.

По словам президента, и то вооружение, которое уже есть в белорусской армии на данный момент, позволяет обеспечить ее обороноспособность.

«Думаю, для армии это хорошее вооружение. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы же реалисты, понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, — у нас это оружие все есть», — рассказал президент Белоруссии.

Лукашенко уточнил, что это оружие может покрыть всю территорию Польши и до Балтики. Не говоря уже о прибалтийских государствах. «Я, упаси бог, не намекаю ни на что, но, чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть», — заключил он.

Ранее, 24 февраля, Лукашенко заявил, что Белоруссия заинтересована в получении одного-двух дивизионов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», а также оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».