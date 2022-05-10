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В Минздраве России отреагировали на планы ВОЗ закрыть офис в Москве

Минздрав: резолюция ВОЗ не повлияет на оказание медпомощи и поставки лекарств
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Принятие резолюции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи в России и лекарственное обеспечение в стране. Об этом 10 мая журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

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По его словам, документ имеет исключительно политический характер. Заложенные в резолюции пункты направлены на разрушение сотрудничества в сфере здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ. Также, по мнению чиновника, резолюция противоречит конституции ВОЗ и задачам, стоящим перед организацией.

«Принятие резолюции не окажет негативного влияния на оказание медицинской помощи, лекарственное обеспечение граждан в Российской Федерации, а также на ход научных исследований и гуманитарную деятельность, осуществляемую нашей страной», — сказал Кузнецов. Как он отметил, в Москве убеждены, что медицина должны быть вне политики.

«Врачи оказывают медицинскую помощь, спасая жизни, вне зависимости от политической ситуации и вне зависимости от национальности, места жительства и политических взглядов пациентов», — добавил он.

Ранее во вторник европейский региональный комитет ВОЗ в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса организации по борьбе с неинфекционными заболеваниями, расположенного в Москве.

Также предлагается приостановить проведение всех региональных совещаний, конференций и семинаров в России до завершения спецоперации России по защите населения Донбасса.

Проект документа инициировали более 35 стран-участниц организации.

16 марта помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что организация приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за вызванных санкционными ограничениями технических сложностей.

Страны Запада ужесточили санкционную политику в отношении России на фоне проводимой Москвой военной операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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