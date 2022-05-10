Диетолог назвал пальмовое масло самым опасным компонентом мороженого

Зачастую производители увеличивают в мороженом массовую долю жира за счет добавления компонентов низкого качества, например пальмового масла. Об этом рассказала во вторник, 10 мая, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению диетолога, если продукт изготовлен из растительных сливок или аналога молочного жира, то лучше отказаться от его покупки.

«Под такими названиями чаще всего скрывается именно пальмовое масло, оно приносит в наше питание трансжиры, это ускоряет развитие воспалительных процессов в организме и может способствовать появлению атеросклероза. Сочетания таких жиров и сахара в мороженом — это очень опасная смесь», — отметил диетолог.

Гинзбург рекомендует на лето заменить мороженое на замороженные фруктовые и овощные соки, без добавленных подсластителей.

«Мороженое — это десерт, который нам нужен не с точки зрения питательной ценности, а с точки зрения радости и чувства удовлетворения. Нужно попытаться сделать этот продукт более полезным, добавив к мороженому свежие ягоды или фрукты», — подчеркнул специалист.

8 мая диетолог Елена Соломатина рассказала про продукты с омолаживающим эффектом. По ее словам, в рацион питания долгожителей входит большое количество овощей, фрукты тоже есть, но их меньше. Плюс кисломолочные продукты: в разных странах это может быть кефир, простокваша, кумыс.