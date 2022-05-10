Лаборатория «Гигарама» запустила масштабный проект «Армия памяти»

В День Победы лаборатория «Гигарама» опубликовала масштабный онлайн-проект «Армия памяти», посвященный «Бессмертному полку», — сразу по окончании крупнейшей народной акции.

На серии из нескольких десятков фотопанорам сверхвысокого разрешения в деталях можно рассмотреть шествие «Бессмертного полка» по Красной площади — с первых его минут и до самого завершения. Отчетливо видны лица практически каждого, кто вышел в этот день с портретами своих родных — участников Великой Отечественной войны.

Ставший уже традиционным онлайн-проект в этом году реализован по инновационной технологии, разработанной web-лабораторией специально под «Армию памяти». Новый метод позволил повысить качество изображений, а также существенно увеличить скорость сборки всего проекта и оперативно опубликовать результат в интернете. Прежде съемку осуществляли одной камерой, и при сшивании отдельных кадров в единое полотно неизбежно обнаруживались дефекты в виде искажений изображения на стыках. В этот раз все фрагменты будущих панорам снимались одномоментно — для воплощения этой идеи «Гигарама» создала уникальный двухуровневый комплекс из 12 фотокамер, работающих синхронно.

В 2022 году «Армия памяти» вышла в третий раз. Каждый участник шествия, имеющий аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», может отметить себя в этом уникальном фотодокументе, который впервые объединен в общий интерфейс с предшествующими ему проектами 2018 и 2019 годов — таким образом «Армия памяти» становится многолетней открытой онлайн-летописью народной акции.

О лаборатории «Гигарама»

Web-лаборатория «Гигарама» входит в состав медиахолдинга News Media. Компания специализируется на производстве авторских журналистских и коммерческих проектов. Раскрывает тему, историю или событие через погружение в передовые визуальные форматы и путем нелинейной конструкции повествования.