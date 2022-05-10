В Москве завершились мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы

Департамент культуры города Москвы в рамках празднования Дня Победы провел более 200 мероприятий на различных локациях. Были задействованы центральные площадки города, пешеходные зоны, площадки в административных округах, парки и учреждения культуры, где все желающие смогли ощутить атмосферу праздника. Более 150 концертных программ, 80 площадок по всему городу, 30 выставочных проектов, а также 36 точек запуска высотного салюта и паркового фейерверка: 16 точек, организованных Министерством обороны Российской Федерации, 15 точек, организованных парками культуры и отдыха города Москвы, 1 площадка на Москворецкой набережной, 3 площадки, организованные администрациями районов ТиНАО, 1 площадка, организованная ГБУК г. Москвы «КЦ «Рублево» и пр.

В течение нескольких дней праздничные программы, организованные департаментом культуры города Москвы, радовали горожан и гостей столицы. Посетители московских парков смогли увидеть выступления вокальных, хореографических и хоровых коллективов. Для гостей прозвучали любимые всеми фронтовые композиции, которые исполняли духовые оркестры, а для детей прошли интересные мастер-классы, также в большом концерте выступили звезды российской эстрады и кино.

В 2022 году центральными площадками стали:

Парк Победы на Поклонной горе

В рамках проведения традиционного Пасхального фестиваля здесь состоялся концерт Симфонического оркестра Мариинского театра

под управлением Валерия Гергиева, а в рамках вечерней программы — гала-концерт, организованный совместно с радиостанцией «Авторадио».

Площадь Белорусского вокзала

Праздничная программа на площади Тверская Застава началась с выступления оркестра сухопутных войск Министерства обороны РФ «Победа». В этот же день на площадке выступил оркестр КЦ ГУ МВД России по г. Москве совместно с артистами ГБУК г. Москвы «Москонцерт». В завершении праздничной программы состоялся концерт коллектива «Хор Турецкого» под управлением Михаила Турецкого «Песни Победы», а на фасад Белорусского вокзала было выведено световое шоу.

ЦПКиО им. М.Горького

Парк Горького традиционно является одной из главных площадок празднования Дня Победы.

На Фонтанной площади состоялась концертная программа, организованная АНО «Армия и культура» под названием «Международная сцена Бессмертного полка». В концертной программе приняли участие звезды российской эстрады и кино. На Пушкинской набережной также была организована историческая выставка военной техники из «Музея техники Вадима Задорожного». Было представлено 36 экспонатов (автомобили и мотоциклы, бронетехника

и гусеничная техника, пушки и полевые кухни).

Парк искусств «Музеон»

На площадке состоялся показ спектакля Государственного театра Наций, а также выступления коллективов подведомственных учреждений, выступления молодых артистов Московского продюсерского центра. Завершением программы стал концерт, подготовленный совместно с телеканалом «Музыка Первого».

Музей-заповедник «Коломенское»

В дневной концертной программе приняли участие артисты Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» с концертной программой «Хрустальные звездочки — Великой Победе», Большой детский хор им. В.С. Попова, Московский театр музыки и драмы под руководством Стаса Намина, Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества. В вечерней программе выступили: Оркестр — МГСО под управлением Ивана Рудина, солисты Большого театра России, заслуженный артист России Михаил Казаков, заслуженная артистка России Агунда Кулаева и другие. Также зрители наблюдали за выступлениями «Оркестра XXI века», художественным руководителем и главным дирижером которого является Павел Овсянников, Хора Сретенского монастыря, вокальной группы «Кватро», шоу барабанщиков Vasiliev Groove и других.

Масштабная музыкально-театрализованная программа прошла 9 мая на 12 площадках в административных округах города Москвы и на 25 парковых территориях.

На всех площадках были установлены светодиодные экраны для прямой трансляции Парада Победы и тематического киноконцерта. В каждом из округов состоялись концерты, в которых приняли участие как приглашенные артисты, так и лучшие коллективы и исполнители учреждений, подведомственных департаменту культуры города Москвы.

Празднование Дня Победы завершилось праздничным салютом на 36 площадках в каждом административном округе столицы.