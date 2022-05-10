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Экспорт ФРГ в Россию в марте упал на 58% по сравнению с прошлым годом

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Экспорт германской продукции в Россию в марте упал на 58% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в распространенном 10 мая заявлении на сайте Восточного комитета германской экономики (OAOEV).

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Экспорт продукции ФРГ в Белоруссию упал почти в два раза. При этом тенденция будет ускоряться в ближайшие месяцы.

«Санкции, проблемы с логистикой и финансированием, а также уход всё большего количества германских компаний с этих рынков накладывают свой отпечаток», — говорится в сообщении.

Торговый баланс с Россией резко уходит в минус, поскольку стремительно выросли цены на энергоносители и сырье.

Импорт из России в марте увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Но правильным выходом из ситуации является не загрузка компаний энергетическим эмбарго, а предоставление им времени для внесения необходимых корректировок.

Аналитики ожидают, что дефицит в торговле с Россией значительно сократится к концу года при открытии новых источников поставок.

«После этого в целом сильного I квартала спецоперация РФ на Украине, а также глобальные проблемы с цепочками поставок, вероятно, приведут к замедлению экономического роста во все большем количестве стран Восточного комитета в течение года», — отметила замглавы организации Катрина Клас-Мюльхойзер.

9 мая немецкие продовольственные ассоциации предупредили жителей Германии о риске нехватки продуктов из-за роста цен на сырье. Продовольственные ассоциации призывали власти ФРГ, в частности, министра сельского хозяйства и продовольствия Джема Оздемира предпринять необходимые меры.

6 мая федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения ФРГ (BDEW) предупредило жителей страны, что они в ближайшие месяцы столкнутся с сильным повышением цен на газ и электроэнергию.

22 апреля стало известно, что газовое эмбарго обойдется Германии в €180 млрд. В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эмбарго на российский газ в случае введения его Германией не принесло бы быстрого мира на Украине. Он также уточнил, что самой Германии тоже важно избежать серьезного экономического кризиса.

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