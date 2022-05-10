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Погиб оператор телеканала «Брянская Губерния» Винничук

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Фото: vk.com/Игорь Винничук
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Телеоператор телеканала «Брянская Губерния» Игорь Винничук был смертельно ранен в подъезде собственного дома после съемок сюжета. Об этом 10 мая говорится в сообщении на сайте СМИ.

«Врачи горбольницы №1, куда его немедленно доставили, боролись за жизнь Игоря», — говорится в сообщении.

Несмотря на многочасовую операцию, спасти жизнь пострадавшего не удалось.

Игорь Винничук родился в 1972 году в Брянске. После службы в армии он стал штатным телеоператором всех фестивалей, которые организовывало и проводило издание «Брянск & Бежица». В этом году исполнилось 20 лет, как он пришел на телевидение.

Его телевизионная карьера оператором началась на «60 канале», затем продолжилась на «РЕН ТВ» и на ГТРК «Брянск». Последние пять лет он работал в «Брянской Губернии».

Коллектив телерадиокомпании выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Похороны Винничука пройдут 12 мая. Проститься с ним можно будет в 12:30 в ритуальном зале Брянской городской больницы № 1.

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