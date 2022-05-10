Запрет на транспортировку российской нефти исключили из пакета санкций ЕС

Немецкое агентство DPA со ссылкой на источник сообщило 10 мая, что запрет на транспортировку нефти из РФ больше не входит в шестой пакет антироссийских санкций.

Отмечается, что для включениия запрета в санкционный пакет необходимо взаимодействие на международном уровне, в том числе согласование в рамках G7. Однако Греция, Кипр и Мальта еще с 4 мая ставили под сомнение это меру. Они уверены, что запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.

Однако запрет европейским компаниям на страхование нефтяных танкеров, сотрудничающих с РФ, всё еще входит в запланированный рестрикционный пакет, потому что как считают в ЕС, это может затруднить поставки из России в другие страны.

Агентство также отметило, что в планы входит видеоконференция с региональными партнерами по вопросу запрета на поставки нефти из РФ, но точная дата не назначена. В дипломатических кругах заявили, что на очередной встрече постпредов стран ЕС 11 мая, скорее всего, не коснутся вопроса санкций, а потому остается ждать решения по результатам переговоров с государствами, которые особенно пострадают от нефтяного эмбарго.

Ранее в этот день депутат Государственной думы Сергей Бурлаков заявил, что в ЕС специально затянут согласование нефтяного эмбарго для России, чтобы снять с обсуждения этот вопрос. Первый сигнал, что Европа не готова к разрыву отношений с РФ, — это заявления западных журналистов об осуществлении «кошмарного сценария» после введения эмбарго на российское сырье, уверен он.

Эмбарго на российскую нефть включено в шестой пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается лидерами стран Европы. 8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций. За несколько дней до этого, 4 мая, также не пришли к соглашению по введению эмбарго на импорт нефти из России, тогда обеспокоенность выразили Чехия и Болгария, Венгрия и Словакия хотели быть освобождены от запрета на поставки нефти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что граждане стран Запада уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, Кремль готовит ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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