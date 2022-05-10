В Госдуме решение сейма Литвы назвали «желанием Запада видеть то, что хочется»

Действия сейма Литвы, который признал Россию страной, «поддерживающей и осуществляющей терроризм», в очередной раз показали, что Запад видит только то, что ему хочется. Об этом заявил «Известиям» 10 мая депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Белик отметил, что пока на Украине восемь лет убивали мирное население Донбасса, западные страны об этом молчали.

«Мы привыкли, что западный мир видит только то, что им хочется. Восемь лет они молчали про самый настоящий геноцид на Донбассе, молчали о том, что на Украине действуют националистические группировки, которые, по-сути, занимаются убийствами мирных жителей», — сказал депутат.

По его словам, решение сейма Литвы не вызывает особенного удивления. Парламентарий подчеркнул, что у России нет сомнений в своей правоте.

«Что касается международного трибунала, я полагаю, по окончании спецоперации мы его организуем и покажем всему миру, кто организовал биолаборатории на Украине и устроил геноцид мирного населения», — сказал Белик.

В свою очередь заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что сейм Литвы, назвавший РФ страной, «поддерживающей и осуществляющей терроризм», должен посмотреть в зеркало сам на себя.

Ранее в этот день сейм Литвы признал Россию государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм». Как указал в своем заявлении литовский парламент, Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. В качестве примера в документе приведена ситуация на Украине. Литовский парламент также призвал международное сообщество создать специальный международный уголовный трибунал «для расследования и оценки агрессии России».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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