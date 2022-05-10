Валуев назвал Мейвезера фаворитом в бою против Дона Мура

Депутат Государственной думы РФ, политический и спортивный деятель Николай Валуев назвал Флойда Мейвезера фаворитом в бою против Дона Мура.

«Мы вообще можем не говорить о возможностях Мейвезера. Скорее всего, пусть он ведет, может быть, какую-то светскую, гламурную жизнь, но он не забывает, что такое зал, и на регулярной основе тренируется, что самое важное», — отметил Валуев.

Также он подчеркнул, что Мейвезер не согласился бы на этот бой, если бы не был уверен в своих силах.

«Если говорить о предположениях, то, наверное, у его соперника крайне мало шансов победить. Раз Мейвезер на это пошел, раз он согласился, значит, он уверен в своих силах. А уверенность Мейвезера дорогого стоит», — считает спортивный деятель.

14 мая на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра в главном бою сразятся Флойд Мейвезер и Дон Мур по прозвищу Опасный. В соглавном бою сразятся Андерсон Сильва и Бруно Мачадо.

Поединки можно будет увидеть 14 мая в 22:00 в эфире телеканала РЕН ТВ.