Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии

Президент России Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии. Об этом 10 мая говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Москва продолжит поддерживать Южную Осетию в решении вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.

«Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия», — заключил президент РФ.

8 мая в Южной Осетии прошел второй тур выборов президента, в котором за пост боролись нынешний глава республики Анатолий Бибибов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. К закрытию избирательных участков в 20:00 мск явка составила 68,2%.

8 мая Бибилов признал поражение на выборах и пожелал своему политическому оппоненту удачи на посту лидера страны. В тот же день Гаглоев заявил журналистам, что на посту главы страны готов наращивать взаимодействие с Россией.