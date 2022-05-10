Прямой эфир
Сюжет:

В Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы пожаров

0
Фото: РИА Новости/Евгений Кузьмин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режим ЧС снова ввели в Курганской области из-за угрозы распространения пожаров в связи с ветреной и сухой погодой. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба правительства региона.

Горючая пора: площадь природных пожаров в России идет на антирекорд
Режим ЧС уже введен в Омской области и Красноярском крае

«Соответствующее решение принято комиссией правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством губернатора Вадима Шумкова в связи с установившимися сложными погодными условиями, штормовым предупреждением ввиду порывов ветра до 20–25 м/с, способствующими повышению класса пожарной опасности», — сообщили в области.

Отмечается, что правительство региона и все ключевые службы принимают меры, чтобы не допустить огонь в населенные пункты. На данный момент задействовано почти 1,4 тыс. сотрудников различных федеральных, региональных, муниципальных служб, порядка 200 единиц техники, однако порывы ветра не позволяют использовать авиации. В регионе работают 700 патрулей, они ориентированы на профилактику и выявление нарушений запретов в пожароопасный период.
На период действия особого противопожарного режима, уточнили в регионе, запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи.

28 апреля в Курганской области введен режим ЧС, позже его сняли в ряде районов. В МЧС рассказали, что в нескольких населенных пунктах проходила эвакуация людей. Днем ранее стало известно, что в Кургане пожары перешли на хозяйственные постройки с сухой травы.

Ранее в этот день врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил что пожарами уничтожено почти 1,3 тыс. строений, в том числе порядка 730 жилых домов. Всего, по информации МЧС, с начала года в России возникло около 4 тыс. лесных пожаров.

В общей сложности в этом году на территории РФ произошло более 138 тыс. пожаров: техногенных и природных. Первые природные возгорания возникли еще в январе, а в апреле пожароопасный сезон вошел в полную силу.

Во время того же мероприятия президент России Владимир Путин напомнил участникам, что в российском законодательстве детально прописана ответственность в связи с пожарами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022