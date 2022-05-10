Путин призвал избегать бюрократизма при помощи погорельцам в регионах

Президент России Владимир Путин призвал избегать излишнего бюрократизма при помощи погорельцам в регионах. Об этом он заявил на совещании по ситуации с природными пожарами в регионах во вторник, 10 мая.

«Выплаты — второй вопрос. Это чрезвычайно важно, особенно для людей, которые оказались без всего и лишились движимого и недвижимого имущества, остались без крыши над головой. Нужно организовать эти выплаты, причем сделать это нужно достаточно оперативно и избегать излишнего административного бюрократизма», — сказал Путин.

Также президент поручил проработать вопрос реструктуризации потребительских кредитов для пострадавших от природных пожаров. «Надо реально оценивать стоимость квадратного метра жилья при помощи семьям, чье жилье сгорело при пожарах», — отметил президент.

Путин отметил, что необходимо посмотреть, что можно сделать по потребительским кредитам для погорельцев. «Что касается того, чтобы помочь [пострадавшим от лесных и природных пожаров] с потребительскими кредитами, — это, конечно, правильно. Безусловно, над этим можно подумать», — сказал президент.

В ходе онлайн-совещания по борьбе с пожарами врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил о пострадавших в результате пожаров на Урале и в Сибири. По его данным, 16 человек погибли и 18 пострадали.

Во начале совещания Путин напомнил участникам, что в российском законодательстве детально прописана ответственность в связи с пожарами. По словам президента, у регионов есть полномочия и специальная техника для предотвращения пожаров.

По информации МЧС, всего с начала года в России возникло около 4 тыс. лесных пожаров.

В общей сложности в этом году на территории РФ произошло более 138 тыс. пожаров: техногенных и природных. Первые природные возгорания возникли еще в январе, а в апреле пожароопасный сезон вошел в полную силу, пояснил Чуприян.