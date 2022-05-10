Немецкая VNG согласилась платить за газ через Газпромбанк

Немецкая компания VNG намерена переводить платежи в евро за российский газ в Газпромбанк и не ожидает проблем при конвертации в рубли. Об этом ее представители заявили в понедельник, 9 мая, на встрече с представителями Москвы.

Европейские покупатели газа обеспокоены, что принятие новых мер, в соответствии с которыми они должны открывать счета в Газпромбанке для будущих платежей за российский газ, может нарушить закон о санкциях, а отказ от требований РФ может привести к серьезным перебоям в поставках газа.

VNG, контрольный пакет акций которой принадлежит немецкой региональной коммунальной компании EnBW отметила, что принимает все необходимые меры в соответствии с действующим законом о санкциях, чтобы продолжать обеспечивать поставки и, следовательно, экономическую стабильность в Германии.

«Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику», — говорится в сообщении VNG, которое приводит Reuters.

В компании полагают, что конвертация в рубли не вызовет затруднений. Открытие счета в банке прошло без проблем, отмечается в сообщении.

Как отмечает «Газета.Ru», 8 мая Bloomberg сообщило, что «Газпром» написал письмо своим европейским клиентам, в котором разъяснил способы оплаты за газ в условиях санкций.

27 апреля 10 стран Евросоюза потребовали от Еврокомиссии более четких указаний в отношении позиции России по оплате за газ в рублях, написало агентство Bloomberg. Представители стран заявили, что хотят, чтобы комиссия разъяснила, что у покупателей нет обходных путей.

22 апреля Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо, в котором говорится о том, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции Евросоюза против России, но компании могут согласиться с такой системой оплаты.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что в ближайшее время страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе.