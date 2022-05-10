Лукашенко заявил о помощи Москвы Минску в производстве ракет
Москва окажет Минску помощь в сфере ракетного производства, в том числе с изготовлением образцов ракет «Искандер». Об этом 10 мая сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Накануне президент Белоруссии заявил, что если поляки решат попробовать напасть на Республику Беларусь, то им незамедлительно «обломают рога». Он предостерег Украину от необратимых последствий, призвал Киев подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к Минску ради спасения своей целостности и единства украинского народа.
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