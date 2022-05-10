Кива сообщил о планах оппонентов Зеленского сменить власть на Украине
Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского предпримут попытку сменить власть на Украине, обвинив его в поражении в Мариуполе. Такую точку зрения высказал лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива 10 мая.
Бывший парламентарий заявил, что поводом для обвинения главы государства станет многочисленная гибель солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской области.
«После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали», — написал Кива в Telegram-канале.
Он также добавил, что в офисе Зеленского понимают опасность военного переворота и уже готовят репрессии по отношению к тем, кто угрожает украинским властям.
Накануне, 9 мая, сообщалось, что в одной из школ Мариуполя нашли методичку, в которой героизируется украинский националист и нацистский коллаборационист Степан Бандера.
5 мая советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества оружия от стран Запада.
В тот же день член палаты представителей Соединенных Штатов Джейсон Кроу заявил, что Украина запросила у США противокорабельные ракеты, беспилотники и реактивные системы залпового огня. По его словам, «список пожеланий» Владимир Зеленский передал американским депутатам, посетившим Киев в выходные.
22 апреля Зеленский, в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом какие-либо подробности он не раскрыл.
Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.
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