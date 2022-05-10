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Кива сообщил о планах оппонентов Зеленского сменить власть на Украине

Экс-депутат рады Кива сообщил о планах оппонентов Зеленского сменить власть на Украине
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Фото: TASS/ZUMA/Serg Glovny
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Оппоненты президента Украины Владимира Зеленского предпримут попытку сменить власть на Украине, обвинив его в поражении в Мариуполе. Такую точку зрения высказал лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива 10 мая.

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Бывший парламентарий заявил, что поводом для обвинения главы государства станет многочисленная гибель солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской области.

«После уничтожения группировки ВСУ в Мариуполе и окружения, фактического поражения украинских войск, а это тысячи новых жертв в Луганской области, оппоненты Зеленского предпримут попытку сместить его от власти, обвинив в гибели тысяч украинских солдат, которых кинули умирать или попросту списали», — написал Кива в Telegram-канале.

Он также добавил, что в офисе Зеленского понимают опасность военного переворота и уже готовят репрессии по отношению к тем, кто угрожает украинским властям.

Накануне, 9 мая, сообщалось, что в одной из школ Мариуполя нашли методичку, в которой героизируется украинский националист и нацистский коллаборационист Степан Бандера.

5 мая советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о возможности контрнаступления украинских войск в начале июля в случае получения большого количества оружия от стран Запада.

В тот же день член палаты представителей Соединенных Штатов Джейсон Кроу заявил, что Украина запросила у США противокорабельные ракеты, беспилотники и реактивные системы залпового огня. По его словам, «список пожеланий» Владимир Зеленский передал американским депутатам, посетившим Киев в выходные.

22 апреля Зеленский, в ходе очередного обращения к своему народу заявил о том, что страна начала получать от своих западных партнеров оружие, которое давно просила. При этом какие-либо подробности он не раскрыл.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам. Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля.

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