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Россия отказалась от участия в спецсессии СПЧ ООН по Украине
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Россия отказалась от участия в спецсессии СПЧ ООН по Украине

Захарова: делегация РФ отказалась от участия в спецсессии СПЧ ООН по Украине
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Фото: ТАСС/EPA/MAGALI GIRARDIN
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Российская делегация отказалась от участия в специальной сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) по ситуации на Украине, созванной в Женеве. Об этом 10 мая говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

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По ее словам, Россия не станет своим «присутствием легитимизировать очередное ангажированное политическое шоу в виде запланированной спецсессии». Созыв спецсессии — очередной антироссийский заход «коллективного Запада», отметила дипломат.

«В качестве обоснования необходимости ее проведения западники приводят аргумент о «деградации ситуации на земле», а также растиражированные ими же фейки по событиям в Буче и Мариуполе. При этом преступления, совершаемые украинскими военными и националистами в отношении собственного гражданского населения, в расчет не берутся», — напомнила Захарова.

Как она добавила, в Женеве во время проведения спецсессии будут находиться эксперты учрежденной решением СПЧ так называемой международной комиссии по расследованию на Украине, мандат которой имеет антироссийскую направленность.

В результате действий стран Запада репутация СПЧ будет окончательно дискредитирована, он будет превращен в своего рода «закрытый клуб подлинных демократий», говорится в комментарии Захаровой.

Российские аргументы по целям специальной военной операции и реальной ситуации «на земле» полностью игнорируются, не будут услышаны и в этот раз, заключила она.

26 апреля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что для ООН и мирового сообщества настал момент истины: либо все государства соблюдают устав организации, либо живут по навязанным кем-то правилам. Об этом он заявил по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия РФ в Совете по правам человека (СПЧ). В тот же день Россия досрочно вышла из совета организации. Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал исключение РФ из СПЧ политическим решением, которое отражает мнение большинства членов организации в отношении спецоперации России в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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