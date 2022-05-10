Умер журналист и писатель Игорь Свинаренко
Журналист, писатель и публицист Игорь Свинаренко умер в Москве в возрасте 64 лет. Об этом сообщил во вторник, 10 мая, художник Андрей Бильжо.
«Сегодня в пять часов умер Игорь Свинаренко», — написал Бильжо в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Свинаренко работал корреспондентом и обозревателем в региональных и федеральных изданиях. Был обозревателем газет «Комсомольская правда», «Собеседник», «Коммерсантъ», главным редактором журналов «Архипелаг» и «Домовой».
Журналист также входил в жюри литературной премии «Большая книга». Среди его собственных популярных литературных трудов — цикл книг «Ящик водки», написанный совместно с бывшим заместителем председателя правительства РФ Альфредом Кохом, а также «Такая страна» и «Москва за океаном».