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Умер журналист и писатель Игорь Свинаренко

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Журналист, писатель и публицист Игорь Свинаренко умер в Москве в возрасте 64 лет. Об этом сообщил во вторник, 10 мая, художник Андрей Бильжо.

«Сегодня в пять часов умер Игорь Свинаренко», — написал Бильжо в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Свинаренко работал корреспондентом и обозревателем в региональных и федеральных изданиях. Был обозревателем газет «Комсомольская правда», «Собеседник», «Коммерсантъ», главным редактором журналов «Архипелаг» и «Домовой».

Журналист также входил в жюри литературной премии «Большая книга». Среди его собственных популярных литературных трудов — цикл книг «Ящик водки», написанный совместно с бывшим заместителем председателя правительства РФ Альфредом Кохом, а также «Такая страна» и «Москва за океаном».

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