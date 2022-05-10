Минобороны России заявило о выходе войск ЛНР на административную границу республики

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики при поддержке ВС РФ прорвали глубоко эшелонированную оборону ВСУ и вышли на административную границу ЛНР, а также взяли под контроль Попасную. Об этом 10 мая заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он сообщил, что в результате наступления было ликвидировано до 120 украинских военных, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.

Помимо этого, в ночь на 10 мая силами авиации, ракетными войсками и подразделениями артиллерии РФ и ЛНР в общей сложности были уничтожены 33 пункта управления, 423 района сосредоточения украинских войск и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области. Всего было ликвидировано до 380 украинских военнослужащих, выведено из строя 53 единицы военной техники.

Минобороны сообщает, что с начала проведения специальной военной операции уничтожены 163 самолета, 124 вертолета, 793 беспилотных летательных аппарата, 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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