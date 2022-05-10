Лукашенко отметил влияние ситуации на Украине на принципы вооружения армии
События на Украине показали, что только армия, владеющая современным оружием и топливом, способна решить поставленные задачи. Об этом 10 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о государственном оборонном заказе республики.
«Это главный документ, который мы сегодня должны принять, регламентирующий вопросы поставок для наших Вооруженных сил вооружения, военной техники и других материальных средств», — подчеркнул он.
По словам Лукашенко, повестка очень актуальна именно в настоящее время. Также армия должна обладать нужным для конкретной территории оружием, средствами жизнеобеспечения, топливом и продовольствием, отметил политик. Также важно и тыловое обеспечение.
Лукашенко отметил, что у Белоруссии серьезный задел оборонно-промышленного комплекса и в вопросах вооружения Минск рассчитывает на отечественное оружие..
«Активно ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов, противотанковых управляемых ракет», — цитирует его «БелТА».
Накануне президент Белоруссии заявил, что если поляки решат попробовать напасть на Республику Беларусь, то им незамедлительно «обломают рога». Он предостерег Украину от необратимых последствий, призвал Киев подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к Республике Беларусь ради спасения своей целостности и единства украинского народа.
6 мая стало известно, что более 50% граждан Польши поддержали ввод польских солдат на Украину в составе миротворческой миссии, если она будет организована по линии Евросоюза, НАТО или ООН.
Согласно данным исследования, подобный шаг одобрили 56,8% респондентов, а против выступили 32,5% опрошенных. Не имеют мнения по этому поводу 10,7%.
4 мая вооруженные силы Белоруссии начали внезапную проверку сил реагирования. Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться.
11 апреля сообщалось об обстреле польскими военными белорусского автодорожного пункта пропуска Песчатка. Отмечалось, что силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами.