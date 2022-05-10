Президент США Байден заявил об отсутствии у России выхода из кризиса на Украине

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность в связи с тем, что у России, по его мнению, сейчас нет никакого выхода из кризиса на Украине. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями Демократической партии, сообщает Reuters 10 мая.

«Я пытаюсь понять, что мы нам теперь с этим сделать», — цитирует агентство американского лидера.

При этом Байден считает, что президент России Владимир Путин ведет себя очень расчетливо, так как своими действиями на Украине он якобы намеревается разделить НАТО и Евросоюз (ЕС). И отметил сплоченность стран Европы, которые помогают украинскому государству в кризисной ситуации.

Накануне Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь Украине. Штатам придется приостановить помощь Украине через 10 дней, если законопроект не будет одобрен, подчеркнул он. В то же время лидер США подписал принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

При этом 6 мая в Белом доме заявили, что президент США исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине и запрашивает у конгресса новое финансирование для продолжения военных поставок.

5 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в то же время заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие Украине. Он также рассказал, что Вашингтон дополнительно предоставил Киеву гуманитарную помощь в объеме $387 млн.

9 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден хотел бы посетить Украину, однако на данный момент такая поездка не планируется. Кроме того, Псаки отметила, что поездка первой леди США Джилл Байден на Украину и потенциально возможный визит американского президента на украинскую территорию «несколько различаются».

О том, что Джилл Байден прибыла с необъявленным визитом на Украину, в Белом доме сообщили накануне. В украинском Ужгороде она пробыла менее двух часов в рамках поездки в Европу.

Как написал Global Times, отказ президента Соединенных Штатов посетить Киев можно расценить как ограниченность возможностей США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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