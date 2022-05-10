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Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по рынку в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжение «Известий» поступили кадры последствий удара украинских боевиков по рынку в микрорайоне Текстильщик Донецка. Видео сделал корреспондент изданиия Валентин Трушнин во вторник, 10 мая.

Спецоперация в Донбассе 10 мая. Текстовая трансляция
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Ракетный удар украинских силовиков разрушил рынок «Меркурий». После обстрела ряд павильонов загорелся. На кадрах видно, что они сгорели дотла вместе с товаром.

От рынка остались только разбитые взрывами металлические конструкции и рваные листы металла.

На месте обстрела работают пожарные. Они проливают конструкции, тушат открытый огонь в некоторых павильонах рынка.

Утром 10 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома в Петровском районе Донецка. Обстрел начался в 9.35 мск. По городу выпустили четыре снаряда калибром 122 мм.

Накануне девять мирных жителей получили ранения при обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Атаке в понедельник подвергся Кировский район. В числе пострадавших: девочка-подросток 2007 года рождения, четыре мужчины и четыре женщины.

8 мая украинские военные обстреляли Петровский район Донецка крупнокалиберными снарядами. Пострадавших и погибших не было.

С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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