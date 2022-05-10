Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по рынку в Донецке
В распоряжение «Известий» поступили кадры последствий удара украинских боевиков по рынку в микрорайоне Текстильщик Донецка. Видео сделал корреспондент изданиия Валентин Трушнин во вторник, 10 мая.
Ракетный удар украинских силовиков разрушил рынок «Меркурий». После обстрела ряд павильонов загорелся. На кадрах видно, что они сгорели дотла вместе с товаром.
От рынка остались только разбитые взрывами металлические конструкции и рваные листы металла.
На месте обстрела работают пожарные. Они проливают конструкции, тушат открытый огонь в некоторых павильонах рынка.
Утром 10 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома в Петровском районе Донецка. Обстрел начался в 9.35 мск. По городу выпустили четыре снаряда калибром 122 мм.
Накануне девять мирных жителей получили ранения при обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Атаке в понедельник подвергся Кировский район. В числе пострадавших: девочка-подросток 2007 года рождения, четыре мужчины и четыре женщины.
8 мая украинские военные обстреляли Петровский район Донецка крупнокалиберными снарядами. Пострадавших и погибших не было.
С середины февраля в ДНР и ЛНР ухудшилась обстановка из-за обстрела со стороны украинских военных. 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.
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