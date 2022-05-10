Минфин России опроверг данные Bloomberg о падении ВВП на 12 процентов

Информация, опубликованная агентством Bloomberg об ожидании Министерством финансов России падения в этом году ВВП России на 12%, не соответствуют действительности. Об этом говорится 10 мая в Telegram-канале ведомства.

«В Минфине не начинается подготовка регулярных макроэкономических прогнозов», — напомнили в министерстве.



В ведомстве подчеркнули, что в ожиданиях, которые принимаются правительством и Банком России, рассматриваются перспективы значительно «купировать негативные последствия в связи с возникновением и последующим устойчивым развитием экономики».

9 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что российский Минфин ожидает в 2022 году падение ВВП РФ на 12%.. По данным агентства, в случае развития такого сценария, это станет крупнейшим падением экономики страны за последние 30 лет на фоне усиливающихся санкций Запада.

1 мая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отметила в беседе с «Известиями», что спад российской экономики в 2021 году составит 8,5% и еще 0,8% в будущем году. Многие полагают, что спад в этом году будет более 10%, подчеркнула она. В дальнейшем спад может быть преодолен в 2030 году.

В целом экономика России перейдет к росту в 2024 году — к таким выводам пришли опрошенные «Известиями» эксперты из ведущих финансовых институтов.

26 апреля аналитики S&P спрогнозировали, что на фоне санкций РФ потребуется 10 лет на восстановление экономики до уровня 2021 года. По их данным, в 2022 году ВВП страны сократится на 11,1%, начнет повышаться только в 2024-м — на 1,6%. При этом инфляция в России в этом году составит 17,8%, в 2023-м — 10%, а в 2024-м — 7,5%. Сократится рост цен до 4,6% только к 2026 году.

На выступлении на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам 12 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что Минфин проанализируют уровень российского ВВП в 2022 году, но, предварительно, ожидается снижение более чем на 10%.

В тот же день Всемирный банк спрогнозировал, что под влиянием «беспрецедентных санкций» в 2022 году ВВП России сократится на 11,2%.

Страны Запада начали вводить новые санкции против России в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание РФ независимости донбасских республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».