В московских парках открылись пункты буккроссинга

В столичных парках снова начал работать буккроссинг, сейчас там открыто 11 точек обмена книгами. Большая их часть представляет собой отдельные павильоны с книжными полками, столами и стульями. Однако некоторые пункты в виде специальных стеллажей оборудованы в помещениях парковых клубов и студий.

«Буккроссинг давно стал доброй традицией для москвичей. Прочитанные книги часто лежат без дела, а пункты обмена дают возможность поделиться ими и выбрать взамен что-то новое. Большинство павильонов оборудованы — в них тепло, светло, есть мебель и розетки», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Точки обмена книгами можно найти в Бабушкинском парке, в парке «У Джамгаровского пруда», в сквере по Олонецкому проезду, в ландшафтном парке «Митино», в парке «Северное Тушино». В Перовском парке пункт буккроссинга находится в крытой беседке рядом с Купавенским прудом, а в парке «Фили» шкаф с книгами расположен в арт-студии «Филька», где проводят бесплатные лекции, творческие и поэтические вечера.

Взять любую книгу и оставить прочитанную можно и в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» — в павильоне «Лекторий» есть предназначенная для этого специальная полка.

В Измайловском парке буккроссинг будет работать с 20 мая в павильоне «Библио-парк».

Некоторые пункты обмена книгами открыты круглосуточно, например, в «Кузьминках» или в Воронцовском парке.

В парке «Сокольники» в здании дирекции установлен контейнер Re:books для сбора книг, которые передадут в фонды сельских библиотек.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.