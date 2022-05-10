В МИД прокомментировали возможность нанесения тактического ядерного удара по Украине

Условия применения Москвой ядерного оружия сформулированы в военной доктрине Российской Федерации. Именно там нужно искать ответ на вопрос, может ли Россия нанести превентивный тактический удар по территории Украины, заявил 10 мая заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому», — цитирует Грушко «РИА Новости».

Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания были утверждены указом президента России в июне 2020 года. В документе определены принципы ядерного сдерживания, а также условия перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия.

Согласно ему, таковым являются: поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ и (или) ее союзников; применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям России и (или) ее союзников; воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил; а также агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

6 мая заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

5 мая российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что представители американской администрации передергивают российские заявления по ядерной политике страны. Россия, по словам Антонова, никогда не прекращала усилий по достижению договоренностей, которые будут гарантировать неразвязывание ядерного противостояния.

30 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков указал, что Россия призывает другие страны придерживаться логики о предотвращении ядерной войны. Ермаков отметил, что сейчас США, Франция и Великобритания всё больше отдаляются от принципов недопустимости конфликта между ядерными странами, «а с ней и всё НАТО, позиционирующее себя ядерным альянсом».

До этого, 19 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской Народных Республик».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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