В Южной Корее прошла церемония инаугурации избранного президента Юн Сок Ёля

В Южной Корее прошла инаугурация главы государства. Юн Сок Ёль вступил в должность президента республики, передает телеканал «Известия». Церемония состоялась на площади у здания Национального собрания. Отмечается, что на инаугурацию пригласили около 40 тыс. человек. Выборы президента в Южной Корее состоялись 9 марта. Кандидат от «Гражданской силы», Юн Сок Ёль набрал 48% голосов.

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