ФРС США назвала конфликт на Украине главной угрозой мировой финансовой системе

Ситуация на Украине и растущая инфляция стали сейчас самыми серьезными угрозами, вставшими перед мировой финансовой системой. Об этом 9 мая сообщило ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему (ФРС) США.

«Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему», —говорится в публикации.

Отмечается, что ФРС больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу, теперь на ее месте — последствия спецоперации в Донбассе и рекордная инфляция.

Авторы уверены, что в значительной мере именно проводимая Россией спецоперация поспособствовала росту экономической неопределенности.

4 мая ФРС повысила базовую ставку до 0,75–1% годовых. Также сообщается, что с 1 июня ФРС начнет сокращать активы в казначейских ценных бумагах, долговые обязательства агентств и ценные бумаги, обеспеченные закладными. Ранее, в апреле, стало известно, что в США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. В итоге ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трех последующих заседаний. Таким образом, к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%.

15 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что к ускорению рекордной инфляции в США привела политика, проводимая американским правительством во главе с президентом Джо Байденом. В газете пояснили, что страна потратила огромные суммы на антикоронавирусные меры. Также отмечалось, что определенную долю инфляции можно списать на рост цен на энергию, вызванный ситуацией со спецоперацией, но выросла и стоимость продуктов, не затронутых энергетикой и перебоями с цепочками поставок.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России со стороны Запада усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Так, новые ограничения коснулись энергоресурсов, из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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