Прямой эфир
Мир
Немецкая VNG заявила об отсутствии проблем с оплатой газа из России за рубли
Общество
МЧС ликвидировало все крупные пожары под Красноярском
Мир
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу республики
Мир
Лидер КНДР выразил солидарность с Россией в поздравлении с Днем Победы
Мир
ЛНР может открыть в российских регионах свои консульства
Мир
В Госдуме допустили намеренное затягивание в ЕС согласования эмбарго на нефть из РФ
Спорт
Малкин стал лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ
Общество
На Мамаевом кургане в Волгограде состоялось шоу «Свет Великой Победы»
Армия
Российские саперы разминировали поселок Каменка в Харьковской области
Мир
ВС РФ 9 мая сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Экономика
Компании не просили об исключении из перечня параллельного импорта
Сюжет:

ФРС США назвала конфликт на Украине главной угрозой мировой финансовой системе

0
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация на Украине и растущая инфляция стали сейчас самыми серьезными угрозами, вставшими перед мировой финансовой системой. Об этом 9 мая сообщило ABC News со ссылкой на Федеральную резервную систему (ФРС) США.

Разворот тренда: чем ФРС напугала мировую экономику
Эксперты указывают на опасность повторения глобального финансового кризиса

«Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему», —говорится в публикации.

Отмечается, что ФРС больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу, теперь на ее месте — последствия спецоперации в Донбассе и рекордная инфляция.

Авторы уверены, что в значительной мере именно проводимая Россией спецоперация поспособствовала росту экономической неопределенности.

4 мая ФРС повысила базовую ставку до 0,75–1% годовых. Также сообщается, что с 1 июня ФРС начнет сокращать активы в казначейских ценных бумагах, долговые обязательства агентств и ценные бумаги, обеспеченные закладными. Ранее, в апреле, стало известно, что в США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года. В итоге ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трех последующих заседаний. Таким образом, к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%.

15 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что к ускорению рекордной инфляции в США привела политика, проводимая американским правительством во главе с президентом Джо Байденом. В газете пояснили, что страна потратила огромные суммы на антикоронавирусные меры. Также отмечалось, что определенную долю инфляции можно списать на рост цен на энергию, вызванный ситуацией со спецоперацией, но выросла и стоимость продуктов, не затронутых энергетикой и перебоями с цепочками поставок.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России со стороны Запада усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Так, новые ограничения коснулись энергоресурсов, из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022