Владелец Tinder подал в суд на Google Play из-за угрозы удаления

Компания Match Group, которая владеет приложениями для знакомств Tinder, Match и OkCupid, подала в суд на корпорацию Google. Как сообщает портал TechCruch 10 мая, Match Group отказывается платить комиссию в 30% от транзакций в Google Play и путем искового заявления пытается предотвратить удаление своих приложений из магазина.

В компании настаивают, что они стали заложником «антиконкурентной тактики» Google Play и обвиняют магазин в нарушении антимонопольного законодательства. Тот, в свою очередь, предупредил, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят его собственные платежные системы.



«Десять лет назад Match Group была партнером Google. Теперь мы его заложники. Google заманил разработчиков приложений на свою платформу, заверив, что мы можем предложить пользователям выбор желаемого способа оплаты услуг», — настаивают в Match Group.

Исполнительный директор Match Group Шар Дубей отметила, что компания была вынуждена подать иск в суд, столкнувшись с «настойчивостью и угрозами» представителей корпорации, контролируют распространение приложений на устройствах Android и «делает вид, что разработчики могут успешно работать с пользователями Android» иным способом, помимо Google Play. Те же со своей стороны настаивают, что действующая система платежей помогает бороться с мошенничеством.

6 мая стало известно, что американская компания Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений в онлайн-магазине Google Play в России. Однако российские пользователи по-прежнему смогут загружать бесплатные приложения и игры из магазина Google Play.

12 февраля московский частный детектив Максим Заболотный рассказал о самой распространенной схеме мошенничества в Tinder. По его словам, для отношений с девушками у аферистов в сайтов знакомств есть основная схема «развода» — иллюзия обеспеченной жизни. Аферисты пытаются показать свою якобы платежеспособность, даже бронируя в даркнете номер в дорогой гостинице с большой скидкой, чтобы пригласить туда девушку.

14 февраля выяснилось, что герой документального фильма от Netflix Саймон Леваев представлялся девушкам с сайта Tinder сыном израильского бриллиантового короля, возил их на свидания в европейские столицы, дарил дорогие подарки, а потом неожиданно просил о помощи — перевести деньги, которые он обещал вернуть. Затем мошенник исчезал.