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Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Башкирии

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Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкортостана
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В Башкирии на 133-м километре автодороги Уфа–Янаул произошла серьезная авария с двумя легковыми автомобилями. В результате столкновения есть многочисленные жертвы, сообщили в ГИБДД по региону 10 мая.

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«Столкнулись два автомобиля, погибли пять человек», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как добавили журналистам, участниками ДТП стали Renault Sandero и Skoda Rооmster. Сейчас на месте трагедии работают следовали регионального МВД совместно со специалистами экспертно-криминалистической лаборатории.

8 мая сообщалось, что один человек погиб и четыре пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Челябинской области. В транспортном средстве находились 15 пассажиров.

До этого, 6 мая, произошла авария с участием двух автомобилей на трассе Астрахань–Элиста–Ставрополь в Калмыкии. В ДТП погиб ребенок.

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