Компании не просили об исключении из перечня параллельного импорта

Зарубежные компании с подпавшей под параллельный импорт продукцией пока не просили об их исключении из перечня. Об этом 10 мая сообщил «РИА Новостям» глава министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Из тех, кто уже в списке, пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос, обращались ли уже в министерство компании с просьбой исключить их из перечня.

Мантуров отметил, что компании могут быть исключены из списка в зависимости от принятия решений о продолжении работы в РФ и возобновлении поставок своей продукции. «Мы готовы оперативно реагировать», — добавил он.

6 мая минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов, разрешенных для параллельного импорта в Россию.

Параллельный импорт разрешает легально ввозить в страну товары брендов, которые продаются в других государствах, без разрешения правообладателя. Сейчас они либо сами продают продукцию, либо через эксклюзивного поставщика. При этом, параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

В перечне значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти. Также разрешается ввозить деревья и другие растения, известь и цемент, фармацевтику, пластмассы и изделия из них, каучук и резину, изделия из кожи, бумагу, картон, шелк и текстильные материалы, одежду, обувь, керамику, стекло, черные металлы, оружие и боеприпасы, отопительные котлы и ядерные реакторы, мебель, постельное белье, электронику, игровые приставки, «умные» часы, фотоаппараты и кинокамеры, суда.

11 апреля «Известиям» заявляли в Минпромторге, что планируют легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в РФ. Такой принцип действует и в некоторых других странах, например, в Японии, добавили в ведомстве.

5 мая Минсельхоз выступил против параллельного импорта продуктов питания, отметив, что не будет добавлять конкретные наименования в список товаров для такого ввоза.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своей работы в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. По подсчетам консалтинговой компании Knight Frank, только в ритейле около 160 брендов взяли паузу.

Такие решения бренды приняли в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой стало известно 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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