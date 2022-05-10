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Глава парламента Крыма увидел южные области Украины новым регионом РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Освобожденные южные области Украины должны быть новым регионом России, а их слияние с полуостровом нецелесообразно. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов во вторник, 10 мая.

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«Судьба освобожденных территорий будет обсуждаться после завершения специальной военной операции. Уверен, у них должен быть свой путь, никого не надо принимать в состав Крыма. Это должен быть новый регион», — цитирует Константинова «РИА Новости».

Как считает глава парламента, освобожденные регионы Украины должны пройти такой же путь, как прошел в свое время и Крым, статус которого восстановлен юридически в РФ с соблюдением всех международных норм. И жители украинских регионов должны будут сами решить свою дальнейшую судьбу.

«Путь Крыма должны пройти и освобожденные регионы. Мы же готовы оказать всю необходимую помощь в части ускоренной интеграции освобожденных территорий в российское политическое и экономическое пространство», — подчеркнул глава крымского парламента.

Накануне глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в освобожденной российскими военнослужащими Херсонской области Украины начали выплачивать пенсии в рублях. Первыми ее получили жители Геническа, расположенного рядом с Крымом.

Ранее, 21 апреля, глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев допустил, что после того как ситуация в регионе стабилизируется, на освобожденных российскими военными территориях может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем территории.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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