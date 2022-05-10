Юморист Лукинский сделал прогноз на бой Мейвезера с Муром

Юморист Николай Лукинский, говоря о предстоящем бое американских боксеров Флойда Мейвезера и Дона Мура в рамках турнира Global Titans, считает, что Мур в данной паре является «темной лошадкой», поэтому судить о его подготовке довольно сложно. По мнению пародиста, победа в данном поединке будет на стороне профессионала Мейвезера, о чем он заявил «Известиям» 10 мая.

«Спарринг у них проходит, скажем так, на равных. И один боец наносит достаточно точные удары и хорошо защищается, и второй. Но, конечно, Мейвезер — это легенда, величайший чемпион, который не имеет ни одного поражения. Я думаю, при любом раскладе, если это будет бой настоящий, то, конечно, победит Флойд Мейвезер», — сделал прогноз эксперт.

Лукинский, который и сам какое-то время всерьез занимался боксом, отметил, что он внимательно следит за новостями в данном виде спорта, и при этом не смог найти ни одного боя Дона Мура в интернете.

«Поэтому сказать о его уровне боевой подготовки очень сложно. Конечно, есть очень много роликов, где он бьет по «лапам», но там, на «лапах», можно демонстрировать какую угодно и технику, и скорость», — уточнил артист.

По его словам, Мейвезер, благодаря своим отличным технике и реакции, а также видению соперника, не пропустит удар и не позволит отправить себя в нокаут.

«Я думаю, что Мейвезер уверен и знает, что он гораздо сильнее Дона Мура, поэтому не будет его нокаутировать, а станет просто играть с ним, как кошка с мышкой», — подытожил Николай.

Накануне, 9 мая, российский боец ММА Сергей Харитонов заявил, что предстоящий бой Мейвезера и Мура может завершиться нокаутом, а ход поединка будет таким, как захочет Мейвезер. По его словам, Мейвезер остается легендой бокса.

Ранее, в понедельник, российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал «Известиям», что бой Мейвезера и Мура станет показательным спаррингом. У Мура «нет никаких шансов» в предстоящем бое и его единственная мотивация — это гонорар за бой.

Напомним, бой пройдет 14 мая на вертолетной площадке небоскреба Бурдж-эль-Араб Джумейра в Дубае. Всего запланировано восемь раундов. Начало поединка, который покажет РЕН ТВ, ожидается в 22:00 мск.

Global Titans — первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.