Производитель IQOS заявил о намерении купить европейского конкурента

Одна из крупнейших табачных компаний Philip Morris International ведет переговоры о покупке своего шведского конкурента Swedish Match. Об этом сообщила пресс-служба американской компании.

Как следует из размещенного на сайте сообщения, Swedish Match могут сделать предложение о ее покупке, однако перспектива сделки пока остается неясной.



«PMI не намерена делать никаких дальнейших комментариев относительно обсуждений до тех пор, пока это не будет уместно», — подчеркнули в компании.

Информацию о переговорах подтвердили в Swedish Match.



Как говорится в статье The Wall Street Journal, Swedish Match оценивается в $12–15 млрд, тогда рыночная стоимость Philip Morris составляет $155 млрд.

По данным источников газеты, стороны могут достигнуть соглашения уже на этой неделе, однако сделка может и не состояться.



Philip Morris International выпускает продукцию под брендами Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street, в его портфеле также бренд системы нагревания табака IQOS.

При этом 30 сентября 2021 года сообщалось, что Комиссия по международной торговле США (ITC) приняла решение запретить компаниям Altria и Philip Morris ввозить и продавать на территории страны устройства для нагрева табака IQOS. В январе того года главный конкурент этих предприятий RJ Reynolds Tobacco («дочка» British American Tobacco) подал против них иск, обвинив компании в краже интеллектуальной собственности, а именно использовании своей технологии нагревания табака.

В компаниях Altria и Philip Morris уже заявили о намерении обжаловать решение регулятора, поскольку считают патенты RJ Reynolds Tobacco недействительными.