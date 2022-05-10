Reuters: Германия и Катар столкнулись с трудностями на переговорах по контракту о поставках СПГ

Представители ФРГ и Катара столкнулись с трудностями в переговорах о долгосрочных договорах по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) на фоне разногласий по ключевым условиям контракта. Об этом сообщило 10 мая агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, в частности, что одним из расхождений во мнении сторон стали предполагаемые сроки действия сделки. При этом, отмечает агентство, Германия не желает соглашаться на условия Катара относительно заключения контракта на 20 лет, преследуя цель снизить зависимость страны от российского газа.

Еще одним камнем преткновения стало положение, согласно которому Германия не сможет перенаправлять энергоносители в другие европейские регионы.

Один из источников уточнил, что обеспечение поставок СПГ из Катара «не ожидается в ближайшее время».

«Катар находится в авангарде этих дискуссий, поскольку реализуется новый проект, большой интерес к их объемам и долгая история надежного поставщика», — приводит агентство комментарий главы отдела СПГ в фирме энергетической разведки «Вортекс» Феликса Бута.

Как сообщается, 55% голубого топлива, потребляемого в Германии, поступает из России. Общий объем потребления в ФРГ составляет около 100 млрд кубометров природного газа.

Кроме того, Берлин поддержал строительство двух терминалов СПГ и арендовал четыре плавучих хранилища и регазификационных установки (FSRU) в качестве временной меры.

Также в понедельник Reuters сообщил, что немецкое правительство разрабатывает порядок действия в случае отмены поставок энергоносителей из РФ. В ФРГ опасаются одностороннего разрыва Россией экономических отношений в сфере энергетики, уточнили в материале.

2 мая глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил, что Германия вряд ли продержится без российского газа ближайшие две зимы. По его словам, отказ от газа из РФ приведет к негативным последствиям в экономике и промышленности ФРГ.

30 апреля декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в статье для издания «Хуаньцю шибао» заявил, что заменой российской нефти и газа для Европы может стать импорт топлива из Катара и США. При этом, по его словам, в этих регионах еще не налажена масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой.

Вице-премьер РФ Александр Новак, в свою очередь, сообщал, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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