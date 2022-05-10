Медики назвали отрыжку признаком рака пищевода

Рак пищевода — один из наиболее сложно выявляемых на ранней стадии среди других онкологических заболеваний. Однако специалистам Национальной службы здравоохранения Англии удалось установить четыре признака данного опасного недуга, которым ранее медики не уделяли большого внимания.

«Существует множество возможных симптомов рака пищевода, но обнаружить его бывает очень трудно», — заявили в британском ведомстве.

Как пишет издание Daily Express 10 мая, большинство случаев злокачественных опухолей зафиксировано у людей старше 60 лет. При этом на рак пищевода могут указывать четыре значимых «пищеварительных» симптома.

Первым признаком начала появления опухоли является дисфагия или затрудненное глотание. Кроме того, стоит обратить внимание на чувство тошноты, отрыжку и изжогу.

Ранее, 26 апреля, врачи-онкологи назвали пять привычек, провоцирующих развитие рака печени. Так, одной из причин является злоупотребление большим количеством спиртных напитков. Отмечалось, что алкоголь может вызвать хроническое повреждение печени, включая цирроз или рубцевание.

До этого, 24 апреля, онколог Иван Карасев рассказал о пяти самых распространенных симптомах рака тонкой кишки. К ним врач отнес тошноту, вздутие живота, запоры или диареи, боли в области пупка и кровь в стуле.

4 мая кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгения Бежанова дала советы по профилактике онкологических заболеваний. Специалист порекомендовала не курить, не злоупотреблять алкоголем, следить за своим весом, а также избегать заражения вирусами, которые могут стать причиной развития онкологии.