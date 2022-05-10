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Минобороны рассказало о планируемой Киевом провокации по захвату острова Змеиный

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что с 7 мая украинским генштабом при непосредственном участии советников из США и Великобритании была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный южнее Одессы.

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Конашенков уточнил, что в течение двух последних суток ВСУ предприняли несколько попыток высадки воздушного и морского десанта на остров, который имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Черного моря.

Однако, добавил представитель военного ведомства, украинская провокация была сорвана благодаря грамотным действиям подразделения ВС России, которое находилось на острове.

В частности, за период отражения атаки российскими войсками были сбиты в воздухе четыре украинских самолета (три Су-24 и один Су-27), три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24. Также были сбиты в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2. Еще четыре беспилотника были сбиты днем 9 мая, добавил представитель МО.

«В результате бездумной провокации [президента Украины Владимира] Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50-ти украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих», — добавили в Минобороны РФ.

25 февраля Конашенков заявлял, что 82 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложили оружие в районе острова Змеиный на фоне операции России по защите Донбасса.

Накануне Государственная пограничная служба Украины заявила, что страна потеряла контроль над островом Змеиный. Украинский лидер рассказал, что защитники острова погибли, и представил их к наградам посмертно.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планов по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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