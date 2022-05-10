Япония ввела санкции против 141 гражданина РФ, ДНР и ЛНР и 71 российской компании

На фоне продолжающейся спецоперации Москвы по защите населения Донбасса Япония ввела новые ограничительные меры в отношении 141 человека из России, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), а также 71 российской компании. Об этом 10 мая сообщается на сайте японского министерства обороны.

Отмечается, что в обновленный список санкций, в частности, попал премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, а также руководители ЛНР и ДНР.

В документе говорится также, что санкции действуют в отношении еще 70 компаний, в том числе концерна по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорации по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение».

С учетом расширения список содержит более 700 подсанкционных лиц и свыше 200 компаний и организаций в России.

Рестрикции распространяются на экспорт товаров и технологий, всего 300 наименований, в частности, полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование.

Между тем, во вторник японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что Япония в данный момент не готова полностью прекратить использование российской нефти, однако намерена сокращать зависимость. Он подчеркнул, что японское правительство разделяет намерения Евросоюза по разрыву сотрудничества с Россией, однако намерено действовать в комфортном для страны темпе.

Днем ранее Россия запретила въезд 63 гражданам Японии. Принятые меры были введены в качестве ответа на наложение Токио персональных санкций против российских граждан, а также за «развязывание беспрецедентной антироссийской компании и допущения неприемлемой риторики в адрес РФ». В частности, меры коснулись премьер-министра Японии Фумио Кисиды, министра иностранных дел страны Есимасы Хаяси, министра обороны Нобуо Киши и главного секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

До этого, 12 апреля, японские власти утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Кроме того, Япония утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Новые санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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