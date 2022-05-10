Прямой эфир
Мир
Юн Сок Ёль вступил в должность президента Южной Кореи
Общество
МЧС ликвидировало все крупные пожары под Красноярском
Культура
Портрет Монро работы Уорхола продали на аукционе Christie's за $195 млн
Мир
Лидер КНДР выразил солидарность с Россией в поздравлении с Днем Победы
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано у Новой Зеландии
Мир
В МИД РФ опровергли наличие планов по закрытию посольств стран ЕС
Спорт
Малкин стал лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ
Армия
Военным ЮВО вручили госнаграды за мужество в ходе спецоперации
Армия
Российские саперы разминировали поселок Каменка в Харьковской области
Экономика
Курс биткоина опустился ниже $30 тыс. впервые с июля 2021
Мир
Япония ввела санкции против еще 71 компании и 140 граждан из РФ и ЛНР

МВД РФ и Минцифры настроят онлайн-базу по проверке прав таксистов

МВД РФ и Минцифры готовят соглашение о настройке онлайн-базы по проверке прав таксистов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В РФ готовят к появлению онлайн-базу, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ 10 мая, в настоящее время ведомство готовится заключить соглашение с Минцифры о настройке и адаптации такого сервиса.

Доступ завершен: продажу прав в интернете хотят блокировать без суда
Почему этого не делают сейчас и за сколько покупают водительские удостоверения

«В настоящее время ведется работа по заключению соглашения между Минцифры России и МВД России по настройке и адаптации витрины данных ГИБДД. Разработка соответствующих видов сведений начнется после заключения вышеуказанного соглашения», — сказал собеседник агентства.

В ноябре 2020 года стало известно, что МВД России предоставит возможность агрегаторам такси и каршеринговым компаниям в режиме онлайн узнавать данные о наличии у водителей прав. Отмечалось, что это станет возможным благодаря функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Тогда сообщалось, что возможность проведения автоматизированных проверок будет направлена не на наказание, а на профилактику правонарушений. Кроме того, данные меры направлены на недопущение к управлению автомобилями водителей, лишенных или не имеющих на это права.

В ведомстве уточняли, что на данный момент проверка удостоверений по номеру и дате выдачи доступна в открытом доступе на официальном интернет-портале ГИБДД.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022