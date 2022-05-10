МВД РФ и Минцифры настроят онлайн-базу по проверке прав таксистов

В РФ готовят к появлению онлайн-базу, позволяющую агрегаторам такси и каршеринга в режиме реального времени проверять наличие прав у водителей. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ 10 мая, в настоящее время ведомство готовится заключить соглашение с Минцифры о настройке и адаптации такого сервиса.

«В настоящее время ведется работа по заключению соглашения между Минцифры России и МВД России по настройке и адаптации витрины данных ГИБДД. Разработка соответствующих видов сведений начнется после заключения вышеуказанного соглашения», — сказал собеседник агентства.

В ноябре 2020 года стало известно, что МВД России предоставит возможность агрегаторам такси и каршеринговым компаниям в режиме онлайн узнавать данные о наличии у водителей прав. Отмечалось, что это станет возможным благодаря функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Тогда сообщалось, что возможность проведения автоматизированных проверок будет направлена не на наказание, а на профилактику правонарушений. Кроме того, данные меры направлены на недопущение к управлению автомобилями водителей, лишенных или не имеющих на это права.

В ведомстве уточняли, что на данный момент проверка удостоверений по номеру и дате выдачи доступна в открытом доступе на официальном интернет-портале ГИБДД.