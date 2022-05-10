Врач назвала головную боль после еды симптомом диабета

Головная боль после еды может свидетельствовать о сахарном диабете, аллергии и реакции на токсические вещества. Об этом изданию URA.RU рассказала терапевт Оксана Хамицева.

По словам врача, чаще всего головная боль после приема пищи может быть связана с сахарным диабетом и другими нарушениями функции поджелудочной железы.

«Дело в том, что при нарушении выработки инсулина при приеме пищи сначала наступает резкая гипергликемия, то есть повышение сахара в крови, а затем наступает гипогликемия, его падение. Это приводит к энергетическому голоданию головного мозга, о чем он сигнализирует головной болью», — пояснила Хамицева.

Если головная боль после еды связана с нарушением функции поджелудочной железы, подчеркнула эксперт, то без своевременного обращения к эндокринологу и постановки верного диагноза, сахарный диабет может привести к необратимым последствиям.

В качестве примера она привела повреждение почек, сосудов сердца, головного мозга, сетчатки глаза, повышение давления, заболевания желудочно-кишечного тракта, инфаркт или инсульт, а также диабетическую кому.

Она также отметила, что на болевую реакцию влияет состав еды, в частности, определенные ингредиенты и продукты могут вызвать аллергию.

Также, добавила терапевт, головной болью мозг может реагировать на повышение в крови токсичных веществ, связанных с пищевыми добавками.

Кроме того, Хамицева рассказала, какие последствия ждут людей, часто принимающих анальгетики.

«Частый прием обезболивающих препаратов от головной боли может привести к НПВП-ассоциированным заболеванием желудка. Это — гастрит, рефлюкс, эрозии, язвы», — заключила она, порекомендовав не медлить с обращением к специалисту.

4 мая невролог Александр Комаров рассказал, что пульсирующая головная боль свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем и является поводом для срочного обращения к врачу. При этом он добавил, что головная боль, из-за которой теряют сознание и которая сопровождается эписиндромом, является симптомом опухоли мозга.